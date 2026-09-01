RFV Fratini: "Viola, in difesa manca ordine: subito Acerbi. Beto non all'altezza di Kean"

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Michele Fratini, operatore di mercato e scout, è intervenuto nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola, commentando così le ultime operazioni di mercato portate a termine dalla Fiorentina e queste prime giornate di campionato: “A me pare che le difficoltà difensive viola derivino dal fatto che De Gea non è abituato a guidare la difesa e nemmeno Dragusin lo è. E mi viene da pensare che il rumeno non si sia rimesso dall’infortunio. Poi quella della Fiorentina è una difesa dove non c’è un uomo d’ordine. Fossi in Paratici prenderei subito Acerbi, che è un regista difensivo. O al limite Torreira, che è un uomo d’ordine nonché un ottimo profilo a livello internazionale. È vero che la Fiorentina ha ringiovanito la rosa e ha fatto bene… ma senza l’esperienza non si va da nessuna parte”.

E sul fronte attacco cosa pensa?

“Beto è un buon profilo, ha fatto 20 reti in Premier ed è un elemento d’esperienza ma non è un rinforzo all’altezza di Kean… se la Fiorentina non voleva vendere Kean, lo doveva togliere da subito dal mercato. Io penso che Grosso fosse venuto alla Fiorentina sapendo che una delle garanzie che aveva era Kean”.