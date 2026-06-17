FirenzeViola Fiorentina, il paradosso del mercato: quanto traffico a centrocampo

vedi letture

C’è un aspetto particolare relativo al mercato che la Fiorentina sta portando avanti in questa prima estate targata Fabio Paratici ed è quello relativo al fatto che, per il momento, la maggior parte degli obiettivi che i Viola stanno monitorando o trattando appartengono al reparto di centrocampo. Particolare perché probabilmente stiamo parlando del reparto meglio fornito sia per quantità che per qualità dell’intera rosa, nonché di quello che probabilmente avrebbe meno bisogno di rinforzi.

Tutti i nomi accostati

Dall’ultimo nome che è quello di Fabio Miretti, su cui è forte l'interesse del Bologna, fino ai vari Thorstvedt, Ounahi e Bernabé, sono diversi profili accostati alla Fiorentina soprattutto nel ruolo di mezze ali, ognuno tra l’altro con caratteristiche diverse dagli altri. Bernabé per dire è un interno di qualità e visione, mentre Thorstvedt ad esempio è un centrocampista di inserimento e di fisicità.

Abbondanza in mezzo

Sarà quindi interessante capire con il passare delle settimane quale sarà realmente la strategia viola in merito, per un reparto che, ripetiamo, ha in Fagioli, Mandragora, Ndour, ma anche in Brescianini, i propri punti di forza e le proprie certezze e che, viste anche presenze tutt'ora in rosa di esuberi come Barak e Sohm, dovrà essere più snello per sostenere non più tre competizioni ma due soltanto.