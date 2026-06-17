Dagli inviati Frey: "Proverò a convincere Antognoni. De Gea deve essere confermato"

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L'ex portiere viola Frey ha parlato dell'attualità viola oltre che della possibile assenza di Antognoni alla festa del centenario della Fiorentina

Sebastien Frey, storico ex portiere della Fiorentina, ha parlato a margine dell'edizione estiva di Pitti: "Sono sempre felice di venire a Pitti qui da Tombolini con cui collaboro, un brand italiano e storico. Un'altra scusa per tornare a Firenze e quando torno qui sono sempre felice".

Antognoni non sarà presente al centenario, proverà a convincerlo?

"Il centenario vuol dire aver fatot la storia del calcio. È una data molto importante. Giancarlo rappresenta la Fiorentina. Quando penso alla storia della Fiorentina prima c'è lui e poi tutti noi. Ho letto, mi dispiace. Ha le sue motivazioni e lo posso anche capire. Io proverò a parlare con lui in questi giorni perché quello che gli voglio dire, a prescindere dalle proprietà, la storia è per sempre e lui è la storia. E un centenario senza Giancarlo non sarebbe la stessa cosa. Spero di cuore che possa essere con noi per festeggiare la nostra Fiorentina".

Toni dice che coccola poco gli ex, lei cosa ne pensa?

"Abbiamo affrontato con Luca questo discorso. Io penso di essere sempre stato molto presente anche con loro e mi hanno reso tutto molto semplice. Sicuramente, dalla prossima stagione dovranno fare un piano per cercare di coccolare più gli ex calciatori. L'Inter per esempio ha un rapporto con tutti gli ex eccezionale. La storia non si dimentica e non si cancella. Noi possiamo essere uno scudeo buono anche per il presente della Fiorentina e penso che dobbiamo essere coinvolti, magari con un invito alla partita o al Viola Park. Tutti i giocatori che hanno giocato nella FIorentina devono venire a vedere cosa rappresenta il Viola Park. Io l'ho detto a Commisso, provo una sana invidia. Se noi avessimo avuto un centro così, dove saremmo potuti arrivare? Ti porta 5-6 punti in più a stagione. Il benessere si ritrasmette in campo".

Che stagione si aspetta dalla Fiorentina?

"Tengo a ringraziare di cuore Vanoli perché ha ripreso in mano una Fiorentina che aveva un piede in Serie B e ha fatto un mezzo miracolo. Con Grosso ci siamo già sentiti, è un altro bravo ragazzo, gli faccio un in bocca al lupo e quello che mi aspetto è di non rifare una stagione come quella appena conclusa. La Fiorentina non può lottare per la salvezza. Fa parte delle realtà importanti della Serie A, dovrà riprendere un percorso da metà classifica in su. Penso che possa dire la sua nella parte sinistra".

Cosa pensa del Mondiale? Ci sono giocatori interessanti in chiave mercato viola?

"Il mercato è lontano dai miei interessi. Nel Mondiale ci saranno delle sorprese. La Francia rimane tra le favorite perché ha un organico con 25 campioni. Anche la panchina sarà importante. Sono curioso anche dove arriverà il Portogallo. Sarà l'ultimo mondiale di Ronaldo e quindi occhio. Ci sarà una sorpresa africana: il Marocco è una squadra che è in crescita costante con giocatori di qualità. Nelle squadre importanti è importante avere un portiere d'esperienza. Spero che De Gea venga confermato, per riportare la Fiorentina in alto. È un buon capitano e spero venga confermato anche in questo ruolo".