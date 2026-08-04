Da Portogallo: i viola hanno messo nel mirino il terzino Moura

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Dopo l'arrivo di Joao Mario, la Fiorentina continua a monitorare il mercato portoghese. Secondo A Bola, il club viola avrebbe messo nel mirino Francisco Moura, esterno sinistro del Porto seguito anche dal Deportivo La Coruna.

La scheda tecnica del calciatore

Classe 1999, Moura può giocare sia da terzino che da esterno di fascia. Arrivato al Porto nel 2024 dal Famalicão, ha disputato un'ottima prima stagione con 4 gol e 11 assist in 42 presenze. Nell'ultima annata, complice il minor impiego con l'arrivo di Francesco Farioli, ha comunque collezionato 32 presenze, segnando 3 reti e fornendo 2 assist.