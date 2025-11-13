RFV Melani con Vanoli: "Adesso serve il bastone, troppa carota non va bene"

vedi letture

Renzo Melani, dirigente sportivo ed ex allenatore, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" dando una propria opinione sul momento viola: "Da allenatore facciamo fare a Vanoli. Io scommetto che non c'è persona al mondo, che vedeva la Fiorentina in questa situazione. E' impensabile, ma il calcio è questo, ma non c'è da meravigliarsi, se la Fiorentina fa tre risultati utili di fila ed esce da questa situazione. La rosa c'è per farlo, perché per me la rosa della Fiorentina deve stare dalla metà classifica in sù".

Cosa pensa delle parole di Vanoli nella conferenza di ieri?

"Sono assolutamente d'accordo. Non si deve guardare al passato, ma deve anche essere consapevole che la rosa c'è, anche se in questo momento si trovi nei bassi fondi". Ha poi aggiunto: "In questi momenti bisogna usare il bastone, ma devi essere seguito dai risultati, perché se i risultati ti danno ragione, i giocatori non ti possono dire nulla, se invece non va così è diverso. Detto questo credo, che troppa carota non vada bene".

Da chi è stato più deluso?

"In generale tutti. Non è facile trovarne uno. Ad esempio, la Fiorentina ha quattro attaccanti fortissimi, che magari non sempre si esprimono al massimo. E' strano e particolare. La rosa non merita di stare in questa situazione".

Pensa che ci sia bisogno di un direttore generale di riferimento?

"Io ti posso dire, che per me, hanno fatto molto bene a promuovere Goretti, che è una persona che sà di calcio ed è una persona di esperienza, che credo che sul mercato possa fare bene. Per quanto riguarda la società è distante, ma in campo ci vanno i giocatori. non credo che la distanza di Commisso possa essere influente".



Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola