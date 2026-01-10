Radio FirenzeViola, prosegue il palinsesto: ora è il turno di "Tutti in campo"

FirenzeViola.it
Oggi alle 18:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Continua il pomeriggio di dirette di Radio Firenzeviola. Ora in onda fino alle 19 c'è "Tutti in campo", dopodichè sarà il turno di "100 anni di Passione Viola" a cura del Museo Fiorentina, per finire dalle 20 alle 20.50 con "Made in Viola" condotto da Andrea Giannattasio e dedicato alle notizie sulla Fiorentina Primavera. Si chiude infine alle 21 con Exra Viola, in diretta anche su RTV38.

