Radio FirenzeViola, prosegue il palinsesto: ora è il turno di "Tutti in campo"
Continua il pomeriggio di dirette di Radio Firenzeviola. Ora in onda fino alle 19 c'è "Tutti in campo", dopodichè sarà il turno di "100 anni di Passione Viola" a cura del Museo Fiorentina, per finire dalle 20 alle 20.50 con "Made in Viola" condotto da Andrea Giannattasio e dedicato alle notizie sulla Fiorentina Primavera. Si chiude infine alle 21 con Exra Viola, in diretta anche su RTV38.
Il Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadradi Alberto Polverosi
2 Brescianini è aria fresca a centrocampo, ma il mercato è solo all'inizio. Baldanzi, Gud, Fortini, Dominguez e Fazzini: occhio agli intrecci con Roma e Bologna
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
