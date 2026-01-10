Radio FirenzeViola ancora in diretta: adesso c'è "Extra Viola" in collaborazione con Rtv38

di Redazione FV

Prosegue fino alle 21.30 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Adesso, fino alle 21.30, c'è "Extra Viola", in diretta anche su RTV38, approfondirà i temi di giornata della Fiorentina.

