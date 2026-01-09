Radio FirenzeViola, la programmazione prosegue: c'è "Ganzamente in viola"

Radio FirenzeViola, la programmazione prosegue: c'è "Ganzamente in viola"
Oggi alle 19:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. . Dalle 19:00 alle 20:00 spazio a "Ganzamente in viola", con il "G", Alberto Di Chiara e Costantino Nicoletti. Dalle 20:00 alle 21:00 ecco "Il Brivido Viola" con Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

