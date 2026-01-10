Calciomercato Pablo Marì in partenza per l'Arabia: finisce così dopo un anno la sua avventura in viola

Il difensore della Fiorentina Pablo Mari nelle prossime ore partirà per l'Arabia, dove lo aspetta, a Ryad, Simone Inzaghi. L'Al-Hilal e Fiorentina hanno infatti raggiunto l'accordo a titolo definitivo (circa 2 milioni alla Fiorentina) per il trasferimento e il club saudita lo aspetta per le visite appunto nelle prossime ore, addirittura lo vorrebbe prima della gara di lunedì contro l'Al-Nassr.

Il giocatore non sarà dunque tra i convocati della gara contro il Milan e lascia così la Fiorentina dopo 29 presenze e dopo appena un anno dal suo arrivo in viola, voluto fortemente dall'ex tecnico Palladino che lo aveva allenato al Monza. Marì a trentadue anni d'altronde ha cambiato già parecchie squadre in Europa e addirittura in Brasile (Maiorca, Gimnastic, Girona, NAC Breda, Deportivo La Coruna, Flamengo, Arsenal, Udinese e Monza prima della Fiorentina). L'arrivo di un nuovo difensore viola, nonostante gli addii di Viti e Pablo Marì, non è però imminente anche se la dirigenza è alla ricerca di un profilo con caratteristiche diverse dai difensori a disposizione attualmente.