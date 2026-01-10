Iniziano le dirette di Radio Firenzeviola: il palinsesto di oggi

Oggi alle 14:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Iniziano ora le dirette di Radio Firenzeviola. Il pomeriggio si apre con Fabio Ferri e Anna Dini per "Firenze in campo". Dalle 16 alle 18 arriva il "Viola weekend" con Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola fino a quando arriverà "Tutti in campo" in diretta fino alle 19. A quel punto sarà il turno di "100 anni di Passione Viola" a cura del Museo Fiorentina, per finire dalle 20 alle 20.50 con "Made in Viola" condotto da Andrea Giannattasio e dedicato alle notizie sulla Fiorentina Primavera. Si chiude infine alle 21 con Exra Viola, in diretta anche su RTV38.

