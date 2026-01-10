RFV Mandorlini: "Brescianini bravo negli inserimenti, fisico e funzionale per la Fiorentina"

Il tecnico Andrea Mandorlini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare della ripresa della Fiorentina: "Nel calcio bisogna fare un passo alla volta, ma era importante a fare risultato e fare punti, per dare fiducia all'ambiente ma anche ai giocatori perché se non ci sono quelli manca la linfa e dunque la vittoria e il pareggio sono stati risultati importanti".

Cosa si aspetta dalla gara con il Milan? "Al Milan è andata bene col Genoa ma è una squadra importante e giocando in casa la Fiorentina deve dare tutto. Di impossibile non c'è nulla, la Fiorentina ha i valori tecnici per vincere anche questa partita".

Cosa pensa di Brescianini? "A me piace, è bravo negli inserimenti ed è molto fisico anche se non ha trovato spazio all'Atalanta. Credo sia funzionale e che venga con entusiasmo perciò è un buon acquisto per la Fiorentina".

