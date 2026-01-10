Screzi tra Vanoli e il parterre al Franchi, Ferrara: "Si scriva nel contratto"

Sulle pagine de La Nazione, Benedetto Ferrara torna sul rapporto tra gli allenatori della Fiorentina e il parterre di tribuna al Franchi. Perché con Vanoli c'è stato un altro episodio. "Era accaduto a Italiano - scrive il giornalista - che per carattere reagiva in modo adrenalinico dopo ogni consiglio non richiesto.

Poi nel mirino era entrato Palladino, meno effervescente nelle sue reazioni, e adesso ecco Vanoli, quello che dopo il gol di Kean alla Cremonese non ha resistito a girarsi e urlare qualcosa a chi aveva avuto un bel po’ di cose da ridire.

Forse basterebbe scriverlo sul contratto dell’allenatore che, oltre a gestire uno spogliatoio e uno staff, tra i suoi compiti c’è anche quello di riunire quel gruppetto di tifosi che soffre dietro la sua panchina per conoscere prima le loro indicazioni tecnico-tattiche. Così, giusto per regolarsi, per fare in modo che non vi siano incomprensioni. Ma forse non è il caso".