Come cambia la Fiorentina con Solomon e Brescianini. E se arriva Baldanzi...

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla delle possibilità tattiche per la Fiorentina dopo l'arrivo dei primi due colpi di mercato, Solomon e Brescianini. Il quotidiano sottolinea come ora Vanoli possa scegliere tra due moduli principali. Il primo è il 4-1-4-1 già visto nelle scorse partite, magari con l'israeliano al posto di Parisi dal momento che Solomon starebbe scalando le gerarchie e potrebbe avere presto anche una maglia da titolare. In quel caso Brescianini andrebbe al posto di Ndour al fianco di Mandragora davanti a Fagioli.

L'altra opzione è il 4-3-3 che vedrebbe un centrocampo a tre con Brescianini, Mandragora e Fagioli, mentre Solomon giocherebbe sull'esterno con Kean al centro e Gudmundsson dall'altra parte. Ma non è da escludere in futuro, come anticipato da Vanoli, che la Fiorentina possa addirittura passare al 4-2-3-1 e a quel punto - magari con un Baldanzi in più - Solomon e Gumdundsson farebbero gli esterni dietro a Kean con il giallorosso che la Viola sta trattando in questi giorni.