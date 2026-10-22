Lady Mandragora saluta Firenze: "Grazie per averci tenuti stretti"
Tempo di salutare Firenze anche per la famiglia di Rolando Mandragora, ex calciatore della Fiorentina passato al Torino nelle ultime ore dello scorso calciomercato estivo. A darne conto Lucia Persico, moglie del centrocampista, che con un messaggio commosso ha salutato la città che li ha accolti per numerosi anni: "Ciao Firenze - ha scritto Persico in una storia Instagram che mostra una stanza svuotata. È difficile trovare le parole giuste per salutare un posto che è stato casa. Qui è nata la nostra famiglia.
In questa città ci siamo promessi per sempre, la proposta, la nostra promessa di matrimonio, e mille ricordi che porteremo ovunque. Grazie per averci tenuti stretti. Per averci visti diventare noi. Una parte di noi rimarrà sempre qui".
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