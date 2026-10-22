FirenzeViola Vanoli torna alle origini? Ecco perché contro l'Inter si va verso un centrocampo a tre

La situazione difensiva e di classifica impone riflessioni anche dal punto di vista tattico: Vanoli pensa ad un cambio a centrocampo contro l'Inter

Da quando è tornato a Firenze, per la sua seconda esperienza alla guida della Fiorentina, Paolo Vanoli ha cercato sin da subito di impostare la sua squadra dal punto di vista tattico con un 4-2-3-1, che in fase di non possesso poi si trasformava in un 4-4-2 classico, con Atta o, nel caso della scorsa settimana contro il Como, Pedro Gonçalves, che si affiancavano come seconde punte a Beto o Pellegrino.

I dati parlano chiaro

Una scelta questa che ha fruttato nell’esordio a Venezia, e parzialmente nella gara interna contro il Napoli (al quale comunque sono stati concessi 1,40 di xg) , ma che già nelle ultime due uscite, non casualmente coincise con due sconfitte contro Genoa e appunto Como, ha iniziato a manifestare alcune lacune e difetti evidenti. La Fiorentina infatti subisce troppi gol e concede troppe occasioni (1,46 gli xg concessi a Marassi e 1,59 quelli concessi a Nico Paz e compagni), sia in transizione, che in situazioni di difesa schierata. Un difetto questo che certamente non può essere ricondotto soltanto al sistema di gioco ma sul quale sicuramente una formula tattica più offensiva, con tre mezze punte e un centravanti, ha inevitabilmente inciso.

Un cambio temporaneo

È proprio per questo che in vista di una delle trasferte, se non la trasferta più difficile del campionato, in casa dei campioni d’Italia dell’Inter, domenica alle ore 12:30, Paolo Vanoli starebbe pensando a riproporre un centrocampo a tre, con Fagioli, Ndour e Brescianini (o al limite l’utilizzo di Oulai da mezzala) che poi in fase di non possesso diventerebbe un 4-1-4-1, ossia il modulo con cui la Fiorentina lo scorso anno, guidata proprio da Vanoli, era riuscita ad arrivare alla salvezza. Una soluzione per tamponare momentaneamente l’emergenza e l’emorragia di gol (17 quelli subiti in totale in Serie A, 8 quelli presi dal ritorno di Vanoli), in attesa di risistemare la classifica e di poter poi lavorare ad una squadra più propositiva e con un maggior tasso tecnico in fase offensiva.