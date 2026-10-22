Antognoni rivela: "Ho del rimorso per il Centenario, ma per i tifosi e non per la proprietà"

Nel corso del podcast il Torpedone, trasmissione di Autolinee Toscana in onda su Youtube, ha parlato lo storico numero dieci della Fiorentina, Giancarlo Antognoni. La leggendaria bandiera viola è tornato sulla sua scelta di non partecipare al centenario viola andato in scena al Franchi lo scorso 29 agosto. Queste le sue parole: "Ho visto in tv la presentazione e la cerimonia. Sinceramente ho del rimorso per non essere andato ma per i tifosi e non per la proprietà, perché c'è stato precedentemente questo problema. Con Giuseppe Commisso e la madre Catherine non ho mai avuto problemi. In questo momento sono presidente e vice presidente, è il pregresso che non mi ha permesso di andare ma per la gente sarei andato volentieri".

Sulla Fiorentina attuale: "In un cambiamento generale di squadra, con 13 nuovi arrivi, può succedere di avere un avvio così. La squadra è buona e c'è solo da aspettare. I fiorentini, come tutti i tifosi però, non hanno pazienza e vorrebbero tutto e subito. Grosso ha avuto le sue difficoltà come da lui ammesso, Vanoli conosce l'ambiente anche se non ancora tutti i giocatori e penso possa far bene. A Firenze ci vuole sempre la fiducia".