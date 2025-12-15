Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21: ora "Uno contro tutti" e poi "In giro per il mondo"
Prosegue fino alle 21 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Per continuare a parlare della crisi della Fiorentina e della scelta di proseguire con Vanoli, dalle 19:00 alle 20:00 ci saranno Dimitri Conti e Tommaso Loreto con "Uno contro tutti". Chiude la programmazione in diretta Chiara Andrea Bevilacqua che farà un focus sulla tifoseria viola e il mondo dei viola club con "In giro per il mondo" dalle 20:00 alle 21:00.
RFVPellicanò critico su De Gea: "Rimpiango Terracciano. Il primo gol di ieri io settantenne lo paravo"
Vi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decidedi Mario Tenerani
2 Vi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
FirenzeViolaAvanti senza scossoni in panchina e con un pizzico di fiducia in più, ma senza scartare l’arrivo di una figura di spessore
Tommaso LoretoCon il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare bene
Alberto PolverosiFiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melo
