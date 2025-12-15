Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21: ora "Uno contro tutti" e poi "In giro per il mondo"

Prosegue fino alle 21 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Per continuare a parlare della crisi della Fiorentina e della scelta di proseguire con Vanoli, dalle 19:00 alle 20:00 ci saranno Dimitri Conti e Tommaso Loreto con "Uno contro tutti". Chiude la programmazione in diretta Chiara Andrea Bevilacqua che farà un focus sulla tifoseria viola e il mondo dei viola club con "In giro per il mondo" dalle 20:00 alle 21:00.

