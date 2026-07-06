Calciomercato Video: cifre, dettagli e retroscena dell'operazione Radu Dragusin

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In arrivo Radu Dragusin: operazione da 1,5 milioni di prestito oneroso con 17,5 per l'obbligo di riscatto fissato alla 22^ presenza

La Fiorentina ha chiuso il colpo a sorpresa Radu Dragusin. Il giocatore, che aveva rifiurato la maglia viola a gennaio, è stato convinto dal progetto, tanto da aver rifiutato il Fenerbahce. Per lui è pronto un quinquennale a 2,8 milioni a stagione. Operazione in prestito oneroso a 1,5 milioni con obbligo di riscatto a 17,5 che si attiverà al raggiungimento delle ventidue presenze stagionali. Mercoledì potrebbe essere il giorno giusto per le visite mediche.

I numeri di Dragusin al Tottenham

Dragusin, classe 2002, ha totalizzato 11 presenze durante l’ultima stagione trascorsa al Tottenham. Il difensore è rientrato a febbraio dopo l’infortunio al crociato, giocando titolare fino ad aprile quando è tornato a sedersi continuativamente in panchina. In generale l’ex Genoa ha totalizzato 48 presenze dal gennaio 2024 in poi con gli Spurs, che lo avevano acquistato per 25 milioni più 5 d bonus.

Ecco il video di FirenzeViola.it con il riepilogo dell'acquisto di Dragusin!