Dagli inviati Resp. marketing Fiorentina: "Siamo felici, la Proprietà è molto presente"

vedi letture

Francesco Picciotto, nuovo responsabile marketing della Fiorentina, si è così espresso a margine della presentazione delle nuove maglie viola: “La maglia home sarà disponibile negli store dall’8 luglio, mentre l’away dal 13. Siamo molto felici di iniziare questo nuovo percorso insieme a Joma. È stato costruito nel tempo, sono felice di poterlo annunciare oggi”.

Da dove deriva la scelta del pattern?

“Io sono arrivato in Fiorentina l’1 aprile, abbiamo condiviso un percorso per rilanciare la maglia viola. Siamo molto felici che Joma possa riabbracciare i colori ufficiali della Fiorentina”.

Perché è alla Fiorentina?

“Quello che mi è stato chiesto lo sappiamo noi con la dirigenza, l’idea è quella di portare contributi che vengano non solo dal mondo calcio ma pure esterno. Io vengo da una esperienza in Ferrari, crediamo che i contributi esterni possano essere di valore per lo sviluppo delle partnership”.

La Mediacom rimarrà fino a fine anno?

“Non è una domanda da rivolgere a me ma al direttore generale. Ci siamo confrontati con la Proprietà diverse volte anche sullo sviluppo che ci porta verso il Centenario. C’è presenza e vicinanza”.

Si è voluta sottolineare soprattutto l’identità e la tradizione della Fiorentina con queste maglie.

“Abbiamo preservato il colore viola, iconico, introducendo un pattern che richiami la città di Firenze. Il viola è predominante”.