RFV Masini: "Fagioli e Gud sono imprescindibili. Vanoli? Ha fatto qualcosa di storico"

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Il cantante e tifoso della Fiorentina, Marco Masini, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" dicendo la sua sulla Fiorentina del futuro: "Io al momento sono sempre in giro e non ho la possibilità di stare a Firenze per capire qualcosa. Dunque mi baso sulle notizie che escono. Noi stiamo parlando di prestiti che tornano, di quelli che vanno tenuti e quelli che invece vanno venduti. Io so dirti che ho conosciuto Paratici al Festival di Sanremo e mi emozionò molto e sono contento che abbia preso le redini della Fiorentina. Mi fido di quello che farà, spero che sappia costruire un progetto a lungo termine, perché non credo che il prossimo anno andremo in Champions League. Ci vuole un grande uomo di progettazione, che dia un futuro alla Fiorentina".

Cosa pensa di Fabio Grosso?

"Non posso risponderti, perché non lo so. Una valutazione va fatta con uomini di mercato che conosco il lavoro di Grosso. Vanoli ha fatto una cosa storica, perché nessuna squadra si era mai salvata partita da quella posizione. La città di Firenze si aspetta un ulteriore miracolo, ma credo che ci sono dei passi da fare prima per raggiungere grandi risultati. Se la società deciderà di tenere Vanoli lo fa per l'ottimo rendimento, se invece vuole mettere la ruspa e cambiare tutto vedremo come farà Paratici".

Quali sono i calciatori che lei ritiene i più forti?

"Il più forte in assoluto è Fagioli. È il più forte che abbiamo potenzialmente. È un giocatore di grande talento che può fare la differenza. Io ripartirei da Fagioli e da Gudmundsson. Sembrerà paradossale, ma ancora non si è calato nella nostra realtà e fa vedere di essere un giocatore forte, quando gioca al top. Per me lui rimane ancora un grande calciatore. A me piacciono i giocatori tecnicamente forti. Questi due calciatori sono imprescindibili. Poi ci sono giocatori come Mandragora, Ranieri e Ndour che possono aiutare alla causa".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola

