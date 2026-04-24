Calamai: "Grosso in viola? Spero non porti Berardi. Vorrei Koné e Volpato"

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Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi su Radio FirenzeViola, ha parlato così: "Pensando a questo valzer degli allenatori ho valutato anche le conseguenze sul mercato dei calciatori. E concentrandomi su Grosso, che ritengo abbia la percentuale più alta di arrivare a Firenze e che domenica sarà al Franchi, mi sono chiesto chi prenderei dei giocatori del Sassuolo. Il primo nome che viene in mente è Berardi ma credo che la sua era in viola sia passata.

Bisogna andare a cercare profili più giovani e andrei a prendere il centrocampista Koné e l'esterno Volpato. Potrebbero essere due titolari, due figure che potrebbero far parte della ricostruzione viola".