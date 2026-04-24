Ascari avverte: "La Fiorentina dovrà bilanciare le entrate con le perdite"
Eugenio Ascari, procuratore, ha parlato della Fiorentina a “Palla al centro” su Radio FirenzeViola: “Non escluderei la conferma di Vanoli. Perché, alla luce del fatto che rientreranno tanti prestiti e che dovranno essere dismessi diversi esuberi, Paratici farà fatica a costruire una squadra a sua immagine e somiglianza per il 2026-2027. Avrà bisogno di un biennio”.
Come si fa a proporre un anno di transizione ai tifosi?
“Secondo me la Fiorentina deve riuscire a compensare le esigenze di miglioramento della rosa a livello tecnico, con quelle di contenimento delle perdite a livello di bilancio. Se Sohm non sarà riscattato dal Bologna, se Richardson rientra dal Copenaghen, se Beltran rientrerà dal Valencia... Torneranno tutti a far parte della Fiorentina non costituendo le basi su cui il club intende riprogrammare il proprio futuro. Quindi non sarà semplicissimo. La società dovrà bilanciare le esigenze di miglioramento della rosa con quello di contenimento delle perdite".
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