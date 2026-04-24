RFV Novellino: "Grosso è l'uomo giusto per ripartire. Paratici dovrà decidere"

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Walter Novellino, ex giocatore di Perugia e Milan, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando di Grosso e del lavoro che Paratici dovrà svolgere per rivoluzionare o cambiare questa Fiorentina: "Grosso come calciatore non si scopre nulla, come allenatore sta facendo bene, così come Vanoli che con la Fiorentina sta lottando per una salvezza e per una classifica migliore. La Fiorentina si è trovata in mezzo a numerose squalifiche e difficoltà. Secondo me Vanoli è la persona giusta. Ha allenato squadre importanti e penso che abbia la giusta esperienza. Poi dovrà decidere Paratici, che ritengo una persona molto brava nella scelta dell'allenatore. Quando si prende Paratici si fa un programma e lui riesce sempre a raggiungere l'obiettivo fissato".

Quanto sarebbe importante avere in panchina un allenatore come Grosso da cui ripartire?

"Io essendo un allenatore ho molto rispetto di Vanoli. Chiaro che se deve partire, la Fiorentina deve capire dove arriva in classifica a fine stagione, perché ancora non è salva. Credo che Grosso sia la persona più indicata. È giovane, ha esperienza e ha una mentalità importante. Sicuramente toccherà a Paratici questa decisione. Bisogna senza dubbio affidarsi a Paratici, perché ha fatto grandi cose in carriera. A livello tecnico Paratici è il numero uno. Molto bravo come direttore tecnico. Lui sa che Firenze è esigente e che si trova in una grande società".

Secondo lei Goretti fa bene a rimanere sotto l'ala di Paratici?

"Fa benissimo. È importante e sicuramente Paratici lo coinvolgerà su tutto. Diciamo che in questo ruolo Paratici è il direttore generale, mentre Goretti è il direttore sportivo".

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