RFV Bagnoli: "Fossi in Fagioli resterei a Firenze. Paratici? Dovrà cambiare molto"

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Il procuratore, Andrea Bagnoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" analizzando la Fiorentina della prossima stagione e i calciatori da cui partire: "Credo che già dal suo arrivo le cose sono cambiate. È un direttore di grande esperienza, che dove è andato ha sempre lavorato bene. Io credo che da quando è arrivato ci sia stata una crescita da parte di tutti, che ha portato a uscire dalle zone calde della classifica. Adesso viene il difficile, dove i tifosi si aspettano dei colpi importanti per tornare a vincere. Si è creato una struttura solida, che dovrebbe portare un vantaggio sulla carta".

Il prossimo anno questa Fiorentina va ricostruita per intero?

"Sì, probabilmente è una di quelle società che deve cambiare molto. Alcuni giocatori hanno fatto vedere degli strascichi".

Fagioli può essere un punto di partenza per la Fiorentina del prossimo anno?

"Questa seconda parte di campionato è tornato quel giocatore che può essere ambito da club maggiori. Restando a Firenze può ancora migliorare. Se quest'anno lo può vendere a un club medio-alto il prossimo lo potrà vendere a un club top. Rimanere un altro anno a Firenze gli può fare solo bene".

Kean vale ancora la cifra della clausola presente nel contratto?

"Quest'anno ha passato un'annata difficile, anche dovuta al rendimento della squadra. È un giocatore importante da cui ripartire. Ha più di 15 reti a stagione nel DNA".

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