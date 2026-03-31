FirenzeViola Zenica chiama, Kean risponde: la notte che può cambiare tutto

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La notte che separa un sogno dalla realtà passa da Zenica. E per Moise Kean ha il peso specifico delle grandi occasioni. Non è solo Bosnia-Italia, non è soltanto una finale playoff: è un bivio personale, prima ancora che collettivo. In palio c’è un Mondiale che l’attaccante viola ha sempre inseguito senza mai sfiorare davvero. Nel 2006, quando Fabio Cannavaro alzava la Coppa a Berlino, lui aveva sei anni; nel 2014, ultima apparizione azzurra, era ancora lontano dalla ribalta. Oggi, invece, è lì, al centro della scena, pronto a caricarsi sulle spalle il peso di una Nazionale intera.

Numeri pesanti, maturità ritrovata

Il gol contro l’Irlanda del Nord nella semifinale di Bergamo non è stato soltanto decisivo: è stato un manifesto. Kean è cambiato, nei numeri e nell’atteggiamento. Dodici reti in 25 presenze lo proiettano già oltre Antonio Di Natale nella classifica all-time azzurra, con nel mirino riferimenti assoluti come Andrea Pirlo (13), Gianni Rivera e Mario Balotelli (entrambi a 14 centri in Nazionale). E non è solo questione di quantità: la continuità realizzativa gli ha permesso di eguagliare e poi superare anche un simbolo come Salvatore Schillaci, andando in gol per cinque gare di fila (Totò di reti ne fece 5, Moise ne ha fatte 7). Numeri che raccontano un attaccante finalmente completo, capace di incidere e di prendersi responsabilità nei momenti chiave.

La notte delle risposte

A Zenica servirà esattamente questo: personalità e coraggio. La sensazione è che Kean voglia vestirsi da protagonista, ancora una volta, come già accaduto giovedì scorso. Non solo per spingere l’Italia verso un traguardo che manca da troppo tempo, ma per dare una direzione definitiva alla propria carriera. Perché certi appuntamenti non tornano, e certe notti possono cambiare tutto. La Fiorentina osserva, consapevole che da questa sfida può emergere un leader ancora più consapevole, da ritrovare poi in campionato e in Conference, magari già contro il Verona. Se il sogno Mondiale passa da qui, Kean sembra pronto a prenderselo.