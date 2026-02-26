Dal centro di Firenze: ecco i tifosi dello Jagiellonia, clima sereno

FirenzeViola

Dal centro della città: ecco le prime immagini dei tifosi dello Jagiellonia, riuniti in piazza Indipendenza. Circa mille tifosi - saranno oltre 1200 nel settore ospiti - per supportare lo Jaga in una missione quasi impossibile, provare a ribaltare lo 0-3 della Fiorentina. Ecco le immagini dal centro di Firenze, dove il clima appare sereno.