Fiorentina-Jagiellonia, le formazioni ufficiali: c'è Dodo con Fortini, davanti Piccoli
Sono da poco arrivate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Jagiellonia, ritorno del playoff di Conference League che va in scena allo stadio Artemio Franchi alle 18:45 (0-3 per i viola il risultato del turno d’andata). Ecco le scelte definitive di Paolo Vanoli e di Adrian Siemieniec:
FIORENTINA (4-1-4-1): 1 Lezzerini; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 21 Gosens; 27 Ndour; 29 Fortini, 8 Mandragora, 80 Fabbian, 22 Fazzini; 91 Piccoli.
A disposizione: 43 De Gea, 50 Leonardelli, 6 Ranieri, 60 Kouadio, 65 Parisi, 62 Balbo, 44 Fagioli, 63 Bonanno, 19 Solomon, 17 Harrison, 10 Gudmundsson, 20 Kean.
Allenatore: Vanoli.
JAGIELLONIA (4-2-3-1): 50 Abramowicz; 15 Wojtuszek, 13 Vital, 70 Pelmard, 27 Wdowik; 86 Mazurek, 6 Romanchuk; 7 Pozo, 11 Imaz, 72 Jozwiak; 10 Pululu.
A disposizione: 66 Damasiewicz, 44 Konstantopoulos, 23 Montoia, 4 Kobayashi, 31 Flach, 8 Drachal, 77 Szmyt, 17 Sylla, 9 Rallis.
Allenatore: Siemieniec.
Stadio: Artemio Franchi di Firenze.
Arbitro: Jovanovic (Ser).
Tv/Radio: ore 18:45 - SkySport/Radio FirenzeViola.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati