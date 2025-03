RFV Malotti sicuro: "Kean la punta più forte della Serie A. E in estate resterà in viola"

Roberto Malotti, ex tecnico tra le altre di Grosseto e Montevarchi, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola - nel corso della puntata odierna di "Chi si compra" - per fare il punto sui principali temi di casa Fiorentina: "In questo momento credo che Kean sia in assoluto l'attaccante più forte della Serie A. A volte giocatori che vengono da ambienti particolari possono stentare se non sentono la fiducia attorno a sé ma lui ha saputo dimostrare tutte le sue qualità in breve tempo".

Non pensa che Kean possa aspirare a palcoscenici maggiori la prossima estate?

"Il ruolo dell'attaccante è quello del portiere: è sbagliato mettere in competizione due elementi forti. Ecco perché troverei strano se poi decidesse di andare a giocare altrove. Troverei in tal senso strano se Moise decidesse di andar via da Firenze, per giunta nell'anno che poi porterà ai Mondiali. La scelta giusta per lui è quella di restare in viola, almeno un altro anno".

Come vede la corsa all'Europa?

"Le previsioni si fanno male, ce lo insegna la Fiorentina che dopo 8 vittorie è crollata e ora sta bene. O la Roma che è partita malissimo ma ora vola. Sicuramente l'arrivo di Tudor alla Juventus cambierà qualcosa: sicuramente i viola potranno giocarsi le sue carte fino alla fine, specie per il potenziale che hanno davanti rispetto alle concorrenti. L'attacco per avere dei risultati è fondamentale".