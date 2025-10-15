RFV Luigi Cagni su Pioli: "Non deve preoccuparsi, ma liberarsi dallo stress"

Luigi Cagni, ex calciatore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" analizzando il mondo Fiorentina, nel quale quasi tutti i calciatori stanno trovando difficoltà: "Stiamo parlando di calciatori teoricamente buoni e di un allenatore bravo. Può essere successo che la squadra non abbia ritmo per un'ora e mezzo. Potrebbe essere che sia stata fatta male la preparazione o che stiano sperimentando"

I giocatori della Fiorentina però fanno tanti chilometri

"Il punto del discorso non è quanto corri, ma come lo fai e a che velocità vai. Si può fare tutti i chilometri che si vuole, ma se non viene fatto mai un cambio di passo, un'accelerazione, il messaggio che passa è che sia stato fatto di più nella parte della potenza aerobica, e ciò vuol dire che i calciatori non hanno agilità e rapidità. E' una scelta che gli allenatori fanno e ciò comporta che da qualche parte tu perda qualcosa".

Cosa ne pensa del centrocampo della Fiorentina?

"Io vedo le partite e valuto e poi do una sguardo anche al calendario. E' difficile fare paragoni con l'anno scorso se ad inizio campionato o se in un mese incontri solo squadre forti. Io di solito parto dalla fase difensiva, che deve essere la più giusta possibile, perché prima di fare goal l'importante è non prenderli. Se invece sono già stati trovati gli equilibri in attacco non c'è problema. Non ci devono essere solo i difensori a difendere, ma tutta la squadra. Ciò diventa determinante a livello psicologico, soprattutto in piazza come Firenze, dove il calcio è vissuto con passione e senti addosso la pressione. Il risultato, in queste piazze, è determinante. Ciò che deve fare Pioli è di non stare a preoccuparsi, di liberare tutto. Quando c'è stress, ti devi liberare, e non appesantire. Quando allenavo e la domenica perdevo, l'allenamento della settimana era più leggero per non stressarli ancora di più".

