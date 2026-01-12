RFV Lucchesi: "L'idea Baldanzi deriva del ragionamento tattico"

Il dirigente sportivo, Fabrizio Lucchesi, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" delle questioni più attuali in casa Fiorentina: "C'è un clima diverso. Ma la panacea di tutti i mali del nostro mondo sono i risultati, che però sono figli delle prestazioni. Alla fine del tunnel bisognava solo continuare, la strada è stata intrapresa. Non abbassiamo però la guardia pensando che il periodo brutto sia dietro le spalle. Però qualche segnale di risveglio c'è. Secondo me è ancora in convalescenza questa squadra, però i segnali sono tutti buoni".

Perché la Fiorentina vuole prendere Baldanzi?

"Certe valutazioni sono assolutamente dettate da come vedi il modulo, da come vedi lo sviluppo della squadra. E delle volte un giocatore lo prendi se è funzionale. In questo momento bisognerebbe essere nella testa del management interiore per capire cosa si aspettano da un calciatore. Quindi conterà anche il modello tattico".

Dove giocherebbe Baldanzi?

"Dipende dalle caratteristiche dei centrocampisti, perché quel tipo di giocatore a volte ti diventa un peso, e altre volte un valore aggiunto. Il vero grande problema è il tipo di struttura centrale che tu hai. E' sempre un problema di complementarità, di reparto. Sennò ti diventa un peso, perché in fase di possesso ti manca un giocatore, oppure ti diventa un valore aggiunto. E quindi sono sempre valutazioni che hanno una facciata A e una facciata B. E' sempre un problema di equilibrio".

