RFV Lorenzo Stovini: "Comuzzo deve guardare l'uomo, non il pallone"

vedi letture

L'ex difensore Lorenzo Stovini ha parlato a "Palla al centro", in onda su Radio FirenzeViola, per commentare il periodo di Pietro Comuzzo: "È in un momento un po' così, ma chiaramente può essere anche normale essendo sotto i riflettori da un bel po'. E ogni errore magari viene marchiato in maniera più evidente. Non è il Comuzzo che abbiamo visto in altre circostanze, ma penso abbia tutte le attenuanti. È normale che quando sbaglia un difensore, vedi anche il primo gol, è un po' voglio dire grave".

Cosa è successo in quel frangente?

"Lì devi guardare l'uomo, perché si vede proprio che lo perde lui. Secondo me è attratto solamente dal pallone e, nel momento in cui si gira deviando la palla, viene fuori l'errore. Ci sta anche la sfortuna, però in quel caso basta stare sull'uomo. Il problema secondo me è molto prima: non ti puoi far trovare sguarnito a quella maniera, perché sembrava un contropiede proprio degli ultimi minuti.

Pongracic si spinge un po' troppo in avanti lasciando Comuzzo da solo al suo destino?

"In generale la difesa della Fiorentina non mi dà mai l'idea di quella sicurezza. Non so perché ma sembra sempre che possiamo prendere il gol in ogni situazione. È una cosa che non mette tranquillità, poi tra i difensori si devono magari parlare di più".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!