Funaro sul Franchi: "Stiamo rispettando i tempi del cronoprogramma"
La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato così a Italpress delle parole positive dell'UEFA Executive Director per l'Europeo 2032, Michele Uva, sul lavoro di restyling del Franchi: "Mi fa piacere il riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti con tanta attenzione. Vado personalmente a fare sopralluoghi, a confrontarmi con la direzione dei lavori e con le ditte sull'andamento dei lavori, e la nostra attenzione su questo è massima.
C'era stato un ritardo precedente ma ad oggi il cronoprogramma nuovo che stiamo portando avanti sta rispettando i tempi e continuiamo a monitorare che questo avvenga. Mi auguro che a breve avremo un confronto con il commissario Sessa per mettere in pista tutte le possibili azioni e fare in modo di continuare a lavorare in maniera serrata e accelerata verso la fine del cantiere".
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