Emergenza Fiorentina, Kean, Parisi e non solo: chi recupera per Lecce?

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La Fiorentina si lecca le ferite dopo l'eliminazione dalla Conference League arrivata per mano del Crystal Palace nonostante una prova volenterosa. E lo fa non solo per il dolore dell'eliminazione, ma anche perché a tre giorni dalla partita con il Lecce si è acuita l'emergenza per Paolo Vanoli. Ai già acciaccati Kean, Parisi, Fortini e Brescianini si è aggiunto anche il problema per Fagioli che andrà tenuto d'occhio nella giornata odierna. Senza contare che anche Gosens e Ndour non sono al meglio: inizia il conto alla rovescia per Lecce, ma la Fiorentina rischia di dover giocare la gara ancora senza tanti titolari.

Come stanno gli infortunati

Ci sono poche possibilità di vedere sia Kean che Parisi in Salento. I due giocatori continueranno a lavorare al Viola Park ma gli infortuni preoccupano e rischiano di metterli ai box ancora, senza contare che l'attaccante è anche vittima di una sindrome influenzale che lo ha tenuto a casa ieri sera. Qualche speranza in più per Brescianini e Fortini ma ancora non ci sono certezze. Come detto, vanno invece tenute d'occhio le condizioni di Gosens, Ndour e anche Fagioli: quest'ultimo è uscito a fine primo tempo per una botta al costato e uno stato di spossatezza dovuto a un problema intestinale venuto fuori a ridosso della partita. Oggi al Viola Park saranno valutate nel dettaglio le sue condizioni ma la speranza è quella di poter avere regolarmente il centrocampista a Lecce.