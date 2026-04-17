FirenzeViola Solomon sorpresa in positivo, il futuro è legato alla condizione fisica

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Una delle poche note liete della serata di ieri porta il nome di Manor Solomon. Il suo rientro è stato una boccata d’aria fresca per la Fiorentina, che aveva bisogno di un giocatore in grado di saltare l’uomo e che soprattutto desse brio alla fase offensiva in un periodo pieno di assenze a causa degli infortuni. In effetti così è stato: dribbling, conclusioni, accelerazioni. Solomon ha dato vivacità, praticamente da solo, a tutto l’attacco. Non un elemento da poco.

L’operazione a gennaio.

Nel mercato invernale la Fiorentina ha mirato a rimpinguare il comparto esterni, che pochi mesi prima era stato volutamente smantellato. Il primo acquisto è stato proprio Solomon, prelevato dal Villarreal a cui era in prestito dal Tottenham. La sua esperienza in maglia viola è iniziata anche bene, se non fosse che ha dovuto arrendersi ai problemi fisici per quasi due mesi (non una novità). Motivo per cui è sorto qualche dubbio sul suo futuro a Firenze.

Il destino di Solomon.

Se in un primo momento la Fiorentina aveva pensato di riscattare Solomon, la componente fisica ha avuto un peso nella testa dei dirigenti viola che adesso non sono più così convinti. Si vedrà a fine stagione: nel caso la cifra da sborsare sarà di circa 10 milioni. Nel frattempo l’israeliano farà il possibile per convincere la piazza di essere un calciatore ampiamente valido da cui ripartire il prossimo anno, nell’ottica di costruire una squadra offensiva.