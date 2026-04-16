RFV Giorgetti: "Senza assenze avremmo avuto grandi chance di passare. Non ho capito l'ingresso di Kouadio"

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Angelo Giorgetti è intervenuto su Radio FirenzeViola nel post partita della partita di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace. Queste le sue parole sul match: "Rispetto per una Fiorentina che ce l'ha messa tutta. Il rimpianto è aver affrontato una squadra non imbattibile con un gruppo pieno di infortuni. Al completo avremmo avuto grandi chance. Stasera abbiamo avuto buone notizie, come l'ardore che ci ha messo la squadra. I cambi però hanno dato pochissimo. Questo è un problema che si ripete da tempo e oggi era accentuato dalle assenze. Non ho capito l'ingresso di Kouadio, avrei aggiunto un trequartista. Tolti Solomon e Gudumundsson io non ci ho capito più nulla, li dovevamo creare pericoli. La Fiorentina doveva passare a quattro e invece è stato messo Kouadio. Ripeto però che il problema è essere arrivati a questo punto con così tanti infortuni".

Ancora sui cambi: "I giovani entrati contro una squadra con giocatori esperti sono una mossa che non ho capito. Ma non lo faccio per cercare colpe. Questa è una delle stagioni peggiori della storia viola ma ho il rimpianto per essere usciti da una delle Conference League più accessibili degli ultimi anni".

Cosa faresti con Vanoli? "Io non sarei andato avanti con Vanoli neanche se avessimo vinto la Conference. Lo dico con grande rispetto per i punti che ha fatto in campionato ma la Fiorentina ha bisogno di ripartire con qualcosa di nuovo".