Serie A, anticipi e posticipi del 35° turno: Roma-Fiorentina lunedì 4/05

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Il sito della Lega Serie A ha ufficializzato le date degli anticipi e i posticipi validi per la trentacinquesima giornata di campionato. In particolare Roma-Fiorentina andrà in scena lunedì 4 maggio alle ore 20:45, e sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky Sport.

Ecco tutte le partite con date e orari.

Venerdì 1/05

Pisa-Lecce 20:45

Sabato 2/05

Udinese-Torino 15:00

Como-Napoli 18:00

Atalanta-Genoa 20:45

Domenica 3/05

Bologna-Cagliari 12:30

Sassuolo-Milan 15:00

Juventus-Verona 18:00

Inter-Parma 20:45

Lunedì 4/05

Cremonese-Lazio 18:30

Roma-Fiorentina 20:45