Serie A, anticipi e posticipi del 35° turno: Roma-Fiorentina lunedì 4/05

Serie A, anticipi e posticipi del 35° turno: Roma-Fiorentina lunedì 4/05FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Il sito della Lega Serie A ha ufficializzato le date degli anticipi e i posticipi validi per la trentacinquesima giornata di campionato. In particolare Roma-Fiorentina andrà in scena lunedì 4 maggio alle ore 20:45, e sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky Sport. 

Ecco tutte le partite con date e orari.

Venerdì 1/05
Pisa-Lecce 20:45

Sabato 2/05
Udinese-Torino 15:00
Como-Napoli 18:00
Atalanta-Genoa 20:45

Domenica 3/05
Bologna-Cagliari 12:30
Sassuolo-Milan 15:00
Juventus-Verona 18:00
Inter-Parma 20:45 

Lunedì 4/05
Cremonese-Lazio 18:30
Roma-Fiorentina 20:45