RFV L'agente Nicolato: "Proposi Vanoli per la panchina del Porto. Gustavo Sà? Costa più di 20 milioni"

vedi letture

Francesco Nicolato, procuratore esperto di calcio portoghese, è intervenuto nel corso di Palla al Cento su Radio FirenzeViola per parlare dei talenti che potrebbero fare al caso della Fiorentina ripartendo però prima da una valutazione su Vanoli e il suo futuro: "La scorsa stagione avevo proposto Vanoli al Porto, ma avevano già scelto Farioli e quindi non si aprì una trattativa vera e propria. Lo stimo molto e penso che alla fine verrà confermato, meritatamente. È un ottimo allenatore e se non dovesse restare troverà sicuramente un'altra panchina immediatamente. Quando è arrivato a Firenze, la Fiorentina era alla canna del gas. Ha fatto un lavoro magnifico".

Il calcio portoghese offre ancora delle opportunità di mercato?

"Ho visto un giocatore in Portogallo, un U23 che si Ibrahima Ba, difensore centrale che gioca col Famalicao che si è iper valorizzato e che avevo segnalato la stagione passata a diverse squadre. Thiago Balieiro, che giocava in un U23 di una squadra B della serie cadetta che adesso gioca titolare nella Serie A portoghese nel Vitoria Guimaraes. Ragazzi che compravi con 500mila euro e adesso servono almeno 10 volte tanto. Anni fa avevo visto Rafinha al Guimaraes, costava un milione d'euro, proposto in Italia, nessuno lo ha voluto e alla fine è arrivato al Barcellona. Ora i club italiani hanno una minore potenzialità economica e quindi devono arrivare prima sui talenti, ma serve coraggio".

Goretti è stato visto a Oporto, quanto è complicato però fare affari con club di prima fascia in Portogallo?

"Oggi i club portoghesi, pagano 20 milioni d'euro d'acquisto, cifre che in Italia possono investire in pochi. Se compri dal Porto o dallo Sporting, ti servono almeno 30/40 milioni. Non sono operazioni per club italiani. Solo la Juventus o il Como potrebbero provare ad acquistare nei grandi club portoghesi. Altrimenti possono arrivare giocatori di seconda fascia e allora potrebbe nascere qualche operazione intelligente che coinvolga anche la futura rivendita. Bisogna essere capaci di trovare il talento adatto per una squadra italiana per il presente e per il futuro".

Ci sono nomi emergenti che potrebbero fare al caso della Fiorentina?

"Gustavo Sà è un giocatore che piace a tante squadre italiane ma ha una valutazione superiore ai 20 milioni di euro. Bisognava comprarlo anni fa per spendere meno. Il Benfica sta già investendo sui 2008, spendendo però anche decine di milioni per acquistare ragazzi giovani. In Italia c'è molta difficoltà a fare un passo avanti in questo senso. Bisogna avere il coraggio di inserire giovani facendogli sentire la fiducia passo dopo passo".

Ascolta il podcast per l'intervista completa