RFV Jacobelli ricorda Commisso: "Il primo incontro a Superga. È stato toccante"

Xavier Jacobelli, giornalista del Corriere dello Sport e Tuttosport, ha voluto ricordare il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, venuto a mancare nella notte, con queste dichiarazioni rilasciate a Radio FirenzeViola: "Quando ho appreso questa notizia così dolorosa immediatamente alla mente è tornato spontaneo il ricordo di quell'8dicembre 2019. Il Torino giocava contro la Fiorentina e la mattina di quel giorno avevo un appuntamento con Rocco Commisso perché il presidente aveva espresso il desiderio di salire a Superga per rendere omaggio al Grande Torino. Fu un incontro molto toccante, lui rese omaggio al Grande Torino e disse "Io sono qui anche per i tifosi viola", ben consapevole del legame tra le due tifoserie e aggiunse "Il Grande Torino è la squadra di tutti". Il secondo ricordo è di quando inaugurò il cantiere del Viola Park e facemmo la visita con anche altri colleghi. L'impressione ricavata all'epoca fu quella di un uomo dalle idee molto chiare con quel suo motto "Fast fast" che avrebbe accompagnato anche la realizzazione del nuovo Stadio se solo glie lo avessero permesso. L'incompiutezza della sua esperienza a Firenze non è assolutamente colpa sua, certamente il sogno e il progetto dello Stadio è stato coltivato con grande forza, ma gli hanno impedito di realizzarlo".

