Dagli inviati Primavera in difficoltà: al Viola Park domina il Bologna ma al 45' è 0-0

È una Fiorentina Primavera in sorprendente difficoltà quella che a fine primo tempo non è andata oltre lo 0-0 al Viola Park contro il Bologna che invece ha dominato per larghi tratti di gara. Da segnalare una vera e propria occasione a testa: un tiro dal 33’ di Baroncini a porta vuota ma finito sul fondo dopo una parata di Leonardelli e, al 42’, un salvataggio di Nesi su Mazzeo dopo un bel cross dalla destra di Kone. Ma la Fiorentina rispetto al solito ha macinato meno gioco, subendo le offensive dei rossoblù.