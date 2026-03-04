Dagli inviati
Primavera in difficoltà: al Viola Park domina il Bologna ma al 45' è 0-0
FirenzeViola.it
È una Fiorentina Primavera in sorprendente difficoltà quella che a fine primo tempo non è andata oltre lo 0-0 al Viola Park contro il Bologna che invece ha dominato per larghi tratti di gara. Da segnalare una vera e propria occasione a testa: un tiro dal 33’ di Baroncini a porta vuota ma finito sul fondo dopo una parata di Leonardelli e, al 42’, un salvataggio di Nesi su Mazzeo dopo un bel cross dalla destra di Kone. Ma la Fiorentina rispetto al solito ha macinato meno gioco, subendo le offensive dei rossoblù.
Pubblicità
Primo Piano
Vanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in manodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Vanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
Copertina
Angelo GiorgettiIncredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure
Mario TeneraniIn fondo perdono tutte… Udine è più di un’occasione. Ma chissà quale Fiorentina vedremo… Fagioli ora è l’unica certezza. Viola, onorate la memoria di Davide
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com