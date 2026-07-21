Dagli inviati
Dal Viola Park: prima dell'allenamento bagno di folla per Fabio Grosso, le immagini
Poco prima dell'avvio dell'allenamento pomeridiano previsto attorno alle 18 al Viola Park, il nuovo tecnico della Fiorentina Fabio Grosso è sceso sul campo adiacente a quello in cui si svolgerà l'allenamento per salutare i bambini presenti al Summer Village organizzato in queste settimane. I piccoli si sono subito diretti verso Grosso, stringendolo in un abbraccio e chiedendo foto e autografi. Ecco le immagini:
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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Primo Piano
Niente ruffianate, il club si è guadagnato la fiducia: big in partenza e nessuno li rimpiangerà. Devono essere rimosse le scorie di un’annata ignobile. Quella bugia su Oulai e un dubbio sul ruolo di Fagioli: serve un regista così?di Angelo Giorgetti
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1 Niente ruffianate, il club si è guadagnato la fiducia: big in partenza e nessuno li rimpiangerà. Devono essere rimosse le scorie di un’annata ignobile. Quella bugia su Oulai e un dubbio sul ruolo di Fagioli: serve un regista così?
Copertina
FirenzeViolaLe prove sui nove - Lucca, Pinamonti e Dovbyk: pro e contro delle possibili scelte per l'attacco della Fiorentina
Mario TeneraniParatici ama la costruzione dal basso… Fatte difesa e mediana, ora tocca all’attacco. Bakayoko top, ma attenzione a Cancellieri. Sogno Garnacho, Koleosho resta una chance
Niccolò SantiOulai sì, no, forse: cronaca di un depistaggio sfacciato. Ora l’offensiva per Bakayoko. La Roma spinge forte su Dodo. Fortini piace al Torino. La Fiorentina ha chiesto Joao Mario alla Juve
Tommaso LoretoOulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampo
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