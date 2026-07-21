Dagli inviati

Dal Viola Park: prima dell'allenamento bagno di folla per Fabio Grosso, le immagini

Dal Viola Park: prima dell'allenamento bagno di folla per Fabio Grosso, le immagini
Oggi alle 17:50Primo Piano
di Alessandro Di Nardo
fonte dalla nostra inviata - L. Magistrato

Poco prima dell'avvio dell'allenamento pomeridiano previsto attorno alle 18 al Viola Park, il nuovo tecnico della Fiorentina Fabio Grosso è sceso sul campo adiacente a quello in cui si svolgerà l'allenamento per salutare i bambini presenti al Summer Village organizzato in queste settimane. I piccoli si sono subito diretti verso Grosso, stringendolo in un abbraccio e chiedendo foto e autografi. Ecco le immagini: