Svezia Under-21, Njie titolare contro la Polonia: gioca a sinistra nel tridente
Spazio dal 1' per Alieu Njie nella Svezia Under-21. L’esterno della Fiorentina parte titolare nella sfida contro i pari età della Polonia, in programma alle 18 a Katowice e valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Il viola agirà da ala sinistra nel 4-3-3 svedese, con l’occasione di mettersi in evidenza e accumulare minuti in questo periodo di sosta del campionato.
Il 5 ottobre un altro impegno
Quello di oggi sarà il primo di due appuntamenti ravvicinati per Njie: il prossimo 5 ottobre la Svezia affronterà in casa anche la Macedonia del Nord, sempre nell’ambito delle qualificazioni europee. Un doppio impegno prima del rientro a Firenze, dove tornerà a disposizione di Paolo Vanoli a partire dal prossimo 6 ottobre, a soli quattro giorni dalla sfida di campionato di Marassi contro il Genoa.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati