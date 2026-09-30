Ancora Fagioli: "Il mio sogno con l'Italia è il Mondiale. Ora sono maturato"

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha parlato dal ritiro della Nazionale italiana ai microfoni di RaiSport, alla luce del successo ottenuto pochi giorni fa contro la Turchia in maglia azzurra. Queste le sue parole sul momento che sta vivendo a Coverciano:

Oggi qual è il tuo sogno?

"Il mio sogno adesso è andare ai Mondiali con l'Italia. È il mio sogno più grande".

Sei ancora il ragazzo di “Fragile”, il documentario che ti ha fatto conoscere, oppure sei una persona diversa, cambiata e maturata rispetto a quando lo avete girato?

"Sono molto maturato, soprattutto a livello umano, perché certe cose ti fanno crescere. Sono molto più sicuro di me stesso, più sfacciato su alcune cose e anche più cattivo su altre. Penso sia stato questo il cambiamento più grande in me".

Hai capito che anche la fragilità è un valore?

"Certo. Sono un ragazzo molto sensibile e questa cosa la porterò avanti fino alla morte. Penso sia un aspetto positivo di me stesso. Ovviamente alcune cose dovevo migliorarle: l'ho fatto e adesso sono qui, fiducioso di fare bene".

Come giudichi le critiche sui social a Romano dopo l'errore contro il Belgio?

"Sappiamo come funzionano i social: ti portano in alto anche quando hai fatto poco e ti fanno precipitare appena sbagli. Quello di Romano è stato un semplice passaggio sbagliato nella metà campo avversaria, dal quale purtroppo è nato il gol. Sono cose che capitano e ne capiteranno ancora, anche se spero il meno possibile. È giovanissimo, è un ragazzo di valore e soprattutto un bravissimo ragazzo, che è la prima cosa che conta. Migliorerà ed è anche un calciatore forte, quindi non deve preoccuparsi: sa che la squadra è tutta con lui. Quello che succede fuori non possiamo gestirlo noi, ma non è importante".