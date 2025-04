RFV Il dottor Manzuoli sul problema di Gosens: "Il comunicato del club è confortante"

vedi letture

Marcello Manzuoli, storico ex medico sociale della Fiorentina, ai microfoni di Radio FirenzeViola - nel corso de "I tempi supplementari" - ha rivolto lo sguardo verso l'infortunio patito da Robin Gosens, ancora ai box per un problema al ginocchio occorso per la rifinitura del match con l'Atalanta. Questo il suo pensiero alla luce del comunicato emesso dal club sulle condizioni del tedesco: "Bisogna vedere l'entità dell'edema e qual è il trauma che l'ha provocato. Sono le due cose fondamentali, perché l'edema è un accumulo di liquidi all'interno dell'osso e può essere legato a varie cause".

Prosegue sul comunicato in merito a Gosens: "Da una parte è confortante, perché se l'edema permette di potersi allenare e poi giocare vuol dire che non siamo davanti a una certa gravità. Un atleta che se lo porta dietro da tempo e ci convive, può essere positivo. L'edema osseo richiede riposo ma quello di Gosens non mi sembra un caso grave".

Ascolta il podcast per l'intervista intera