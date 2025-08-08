Il CNB di Calamai: "La Fiorentina ha ancora bisogno di Mandragora: pace e rinnovo"
Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato del rinnovo di Mandragora: "In questa singolare estate viola dove tutto sembra andare bene, c'è questo singolare caso Mandragora. Io credo che la Fiorentina abbia ancora bisogno di Mandragora e che Firenze sia il percorso di vita perfetto di questo giocatore. Mi permetto di suggerire una cosa ad entrambe le parti: al giocatore di non forzare la mano sull'ingaggio, e alla Fiorentina di tenere a centrocampo una pedina importante per interpretare lo stile calcistico di Pioli. Coraggio, usciamo da questo muro contro muro".
5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)di Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoI titolari sono ok ma le alternative non bastano. La Fiorentina esce da Nottingham con più certezze, nel bene e nel male. La squadra è incompleta, servono altri colpi per sognare. Il caso Beltran fa riflettere sul tema calciatori e società
Angelo Giorgetti‘Mi fido di Pioli’: i 5 motivi per crederci. A Leicester inciampo evitabile, Sohm è un jolly e vediamo quanta qualità aggiungerà. Sorteggio Conference ok: chi conosce gli avversari? Caso Mandragora: è più utile nel centrocampo a 3
