Il CNB di Calamai: "La Fiorentina ha ancora bisogno di Mandragora: pace e rinnovo"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato del rinnovo di Mandragora: "In questa singolare estate viola dove tutto sembra andare bene, c'è questo singolare caso Mandragora. Io credo che la Fiorentina abbia ancora bisogno di Mandragora e che Firenze sia il percorso di vita perfetto di questo giocatore. Mi permetto di suggerire una cosa ad entrambe le parti: al giocatore di non forzare la mano sull'ingaggio, e alla Fiorentina di tenere a centrocampo una pedina importante per interpretare lo stile calcistico di Pioli. Coraggio, usciamo da questo muro contro muro". 

