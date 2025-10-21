RFV Valdifiori: "I calciatori non giocano contro il mister. Fagioli imprescindibile"

vedi letture

L'ex centrocampista di Empoli e Napoli, tra le altre, Mirko Valdifiori, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I Tempi supplementari" per parlare di Fiorentina: "Sicuramente non sta affrontando un bel momento, complice anche i risultati e la classifica, poi quando vai in campo e giochi buone partite e perdi non è facile. Anche io pensavo potesse partire meglio, ora deve solo ritrovare fiducia e autostima che è mancata in queste giornate".



Pensi che un giocatore possa giocare contro l'allenatore o la dirigenza?

"Personalmente non mi è mai capitato di vedere calciatori che giocassero contro l'allenatore. Quando parti male ci sono situazioni, dove non sei sciolto nel giocare e questo può far sembrare che giochi contro l'allenatore".



Come gruppo, come si esce da questi momenti ?

"Secondo me giocare subito è un bene, perché puoi subito invertire la rotta con una vittoria che può far tornare fiducia. La vittoria ce l'hanno dentro la devono solo trovare".

"E' un giocatore di qualità, che è arrivato alla fine del mercato, non è facile subito integrarsi e come centrocanpista è sempre al centro del gioco e in una squadra in difficoltà le caratteristiche risaltano meno. Quando lui e i compagni torneranno a giocare sui livelli a cui siamo abituati tornerà ad essere una bella Fiorentina"."E' un giocatore che fa da raccordo tra centrocampo e attacco, che ha idee illuminanti per gli attaccanti. Ha avuto vicende fuori dal campo che hanno limitato la sua lucidità, però rimane un giocatore che con le sue qualità resta imprescindibile per la Fiorentina".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola

