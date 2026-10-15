Pellegrino avanti su Beto, Njie sulla sinistra: le ultime sulla Fiorentina
La Fiorentina potrebbe tornare all'attacco già visto contro il Napoli in vista della sfida di domenica al Franchi contro il Como. Come riportato da Repubblica Firenze, Paolo Vanoli sta valutando di riproporre il tridente composto da Mastantuono, Pellegrino e Njie, modificato nella trasferta di Genova senza ottenere i risultati sperati.
Al centro dell'attacco dovrebbe tornare Mateo Pellegrino, attualmente favorito nel ballottaggio con Beto. L'argentino ha realizzato tre reti tra campionato e Coppa Italia, mentre l'ex Everton è ancora a secco nelle cinque presenze in viola. Vanoli ha finora alternato i due centravanti, concedendo a entrambi due partenze da titolari nelle sue prime quattro gare.
Buone notizie anche per Mastantuono, tornato ad allenarsi sul campo dopo l'operazione alla mano sinistra. Il fantasista dovrebbe essere regolarmente disponibile, con un tutore protettivo. Sulla fascia sinistra offensiva, invece, Njie punta a riprendersi una maglia dal primo minuto. Nonostante sia ancora alla ricerca del primo gol in viola, lo svedese garantisce velocità e capacità di saltare l'uomo. Qualità che potrebbero rivelarsi decisive contro il Como, soprattutto negli spazi concessi dalla formazione di Fabregas.
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