RFV Grassia: "Poca logica nelle scelte della Fiorentina. Vanoli? Vuole riscattarsi"

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Filippo Grassia, opinionista di Radio Rai, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando dell'esonero di Fabio Grosso e del mercato viola: "C'è un po' di scarsa logica in queste situazioni della Fiorentina, dove Paratici esonera un allenatore da lui scelto ed prende un allenatore da lui non confermato alla vigilia dell'ultima finestra di mercato. Per il secondo anno consecutivo la Fiorentina sembra un albergo aperto dove c'è gente che va e che viene. Guarda l'Inter che ha sempre lo stesso scheletro da anni. Io resto dell'avviso che Paratici avrebbe dovuto prenderne 3-4 di quelli tosti. Credo che Vanoli voglia riscattarsi e ora si trova con tanti nuovi calciatori, ma senza Kean. Secondo me Pellegrino e Beto non pareggiano Kean, che ha una qualità di Malen, ovvero quella di dettare il passaggio. Resto convinto che manca un leader in difesa, doveva essere Dragusin, ma non lo è. Poi lì in mezzo prenderei un calciatori come Torreira e Brozovic. Mi dispiace delle cessioni di Comuzzo e Mandragora, in particolare il secondo che all'anno segna 7-8 reti. Avrei preferito fare a meno di Fagioli. La Fiorentina nelle partite, anche in Coppa Italia non è mai riuscita a imporsi".

"Io mi auguro che qualcosa possa cambiare, perché Oulai mi piace. Credo che Dragusin e Viery valgono molto di più di quello che hanno dimostrato. Se prendi tutti questi gol non è solo colpa della difesa, mancano calciatori come Kessie a centrocampo".

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