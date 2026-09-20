Fiorentina-Napoli 1-1, una gran parata di Milinkovic nega il gol a Valdepenas

Fiorentina-Napoli 1-1, una gran parata di Milinkovic nega il gol a ValdepenasFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:57Primo Piano
di Redazione FV

Vicinissima al raddoppio la Fiorentina al 63'! Ripartenza fulminea di Njie che ruba la palla a De Bruyne, dopo un angolo del Napoli: l'ex Torino fa tutto il campo in percussione e serve Valdepenas al limite dell'area: lo spagnolo calcia bene sul primo palo, grande parata di Milinkovic che nega il vantaggio ai viola.