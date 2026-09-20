Fiorentina-Napoli 1-1, Jimenez calcia e con deviazione trova il pareggio!

Fiorentina-Napoli 1-1, Jimenez calcia e con deviazione trova il pareggio!FirenzeViola.it
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Oggi alle 13:44Primo Piano
di Redazione FV

Arriva al 50' il pareggio della Fiorentina! Palla che rimane nei pressi dell'area di rigore, Jiminez calcia verso la porta e trova la deviazione decisiva di Rafa Marin che spiazza Milinkovic-Savic: è 1-1 al Franchi!