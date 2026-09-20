FirenzeViola Traverse e sfortuna, poi Gilmour lasciato solo: la Fiorentina è sotto al 45'

vedi letture

La partita inizia con equilibrio, le due squadre si alternano nella manovra ad un ritmo non forsennato. Non c'è un predominio da parte di una delle due formazioni ma è senza dubbio la Fiorentina a meritare il vantaggio nella prima metà del primo tempo. Prima con un'invenzione di Mastantuono per Atta, poi con un bel tiro di Fagioli: la squadra di Vanoli centra due traverse nel giro di due minuti e invita il Franchi a ruggire.

Doccia fredda

La reazione del Napoli è pochi minuti a seguire, con una buona azione di Politano che mette in mezzo un bel pallone per Olivera. Il laterale sinistro trova prima il palo e poi una grande parata di reazione di De Gea. È il preludio al gol del vantaggio, che gela la Fiorentina quando stava alzando e bene i giri del motore: calcio d'angolo dalla sinistra, la difesa viola ha la colpa di lasciare completamente libero Gilmour, libero di colpire indisturbato e fare 0-1.

Un tempo per rifarsi

Un boccone davvero amaro per la squadra di Vanoli che ha condotto comunque un buon primo tempo, sfiorando due volte il gol e concedendo anche pochi spazi al Napoli. I viola pagano la svista su Gilmour, ma stanno tenendo testa a una delle formazioni più forti del campionato e hanno tutto il secondo tempo per trovare la reazione più giusta.